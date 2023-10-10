Лучше навоза! Рассыпали по огороду удобрение, и земля стала плодородная как чернозем

В октябре идеально подкармливать почву для того, чтобы в следующем сезоне у вас выросло все, что только хотите. Для этого не обязательно покупать дорогой навоз. В современном мире придумали удобрения, которые по эффекту ничуть не хуже.

И речь идет о фосфоритной муке, в которой кроме фосфора содержатся азот и калий. Это идеальный вариант для сторонников натуральных удобрений. Особенно хорошо подойдет для кислых грунтов.

Вносите в почву, согласно инструкции. Главное, не смешивайте с известковыми добавками, иначе сделаете хуже.

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