Ничем не могли убрать нагар со сковородки — помог метод из СССР: чернота сползла крошкой на глазах

Производство бытовой химии не стоит на месте и, конечно, сейчас можно найти в хозяйственных магазинах средства против нагара на посуде. Однако многие пользователи по-прежнему предпочитают обращаться к старому проверенному методу времен СССР.

Он используется уже многие десятилетия и доказал свою эффективность. Работа с ним обойдется вам в сущие копейки, а отличный результат - практически гарантирован.

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В бак или ведро воды высыпаем примерно пачку кальцинированной соды, около полстакана хозяйственного тертого мыла, выливаем пузырек канцелярского прозрачного клея. Размешиваем, погружаем в состав сковородку.

Далее кипятим 2 часа и с легкостью удаляем все наслоения, промываем.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»