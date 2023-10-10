Самые живучие яблоки поздних сортов - завалят урожаем до декабря, не червивые

У яблонь тоже существуют свои сорта - есть позднесозреваемые, которые заваливают урожаем до самых морозов.

Один из популярных - «Белорусское сладкое». Самыми сочными плоды становятся в октябре и держатся до декабря. На вкус сладкие, не червивые, практически ничем не болеют.

Зимостойкость высокая. Единственная проблема - яблоня может поддаться солнечным ожогам, но для этого осенью дерево надо побелить.

Также дачники гоняются за сортом «Ауксис». Плоды средние, приплюснутые, до 200 грамм. Сладкие, почти медовые. Яблоки не гниют даже на земле.

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