Посадили и уехали: самые неприхотливые сорта томатов в 2023 году - не трескаются, семена сметают пачками

Часто сложно выбрать, какие сорта томатов действительно неприхотливые в уходе, живучие и радуют огородников вкусным урожаем. Лучше всего ориентироваться на отзывы опытных садоводов.

Хвалят сорт «Томатный гном». В Сети пишут, что урожайность в 2023 году была потрясающая, ухаживать толком не надо, посадил и забыл.

Краснеть первые томаты начали в середине июля.

Высота куста не больше 80 сантиметров, выращивать можно как в открытом грунте, так и в теплице.

Помидоры не трескаются, кисло-сладкие, сочные. Урожайность с одного куста в среднем пять килограмм.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».