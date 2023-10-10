Посадили и уехали: самые неприхотливые сорта томатов в 2023 году - не трескаются, семена сметают пачками

Часто сложно выбрать, какие сорта томатов действительно неприхотливые в уходе, живучие и радуют огородников вкусным урожаем. Лучше всего ориентироваться на отзывы опытных садоводов.
Хвалят сорт «Томатный гном». В Сети пишут, что урожайность в 2023 году была потрясающая, ухаживать толком не надо, посадил и забыл.
Краснеть первые томаты начали в середине июля.
Высота куста не больше 80 сантиметров, выращивать можно как в открытом грунте, так и в теплице.
Помидоры не трескаются, кисло-сладкие, сочные. Урожайность с одного куста в среднем пять килограмм.
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