Орхидеи, декабристы и другие цветы активно пошли в рост от 1 банановой корки: трюк с поливом

Не нужно бежать в магазин, чтобы найти идеальное удобрение для комнатных растений. Орхидеи, декабристы и другие комнатные цветы обожают настой из банановой корки.

Подкормка получается совершенно бесплатной, растения же ее обожают, быстро идут в рост, хорошо развиваются, дают пышное цветение.

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Возьмите 1–2 кожуры, литровую банку, теплую воду (температура 40 градусов). В банку положите кожуру, залейте теплой водой, накройте крышкой, но не плотно. Настаивайте 2–4 дня, максимум неделю. Чем дольше готовится удобрение, тем хуже пахнет, но действеннее.

Полученную жидкость разбавьте водой (1:1) и используйте для полива.

Источник: wiki-dacha.ru