В какие даты надо белить яблони и груши осенью - что конкретно подойдет

Белить деревья надо осенью, а не весной. Об этом знают все опытные садоводы. Главным образом, таким способом вы защищаете растения от перепадов температур.
Кроме того, деревья могут получить ожоги от яркого зимнего солнца, а побелка защищает их. Ну и нельзя забывать о вредителях, которые на зиму селятся в коре, портя растения.
Побелка - это уход за корой деревьев. Но польза будет в том случае, если вы правильно обработаете ствол.
Лучшее время для побелки - конец октября, начало ноября - когда опадут последние листья. Температура воздуха должна стоять на улице в среднем +2 градуса.
Для начала очистите ствол дерева от мхов, лишаев и вредителей тканевыми перчатками - просто проведите аккуратно рукой по дереву.
Следующий этап - дезинфекция. Опрыскайте деревья от вредителей, включая крону.
Далее приступаем к побелке. Деревья в основном белят известковым раствором. Покупайте в магазине любой. Главное, чтоб в составе было три основных компонента - известь, клей и препараты для обеззараживания.
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