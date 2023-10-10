Самые плодородные даты в октябре 2023 года по Лунному календарю - сажайте все, что хотите

Несмотря на то, что основные посадочные дни подходят к завершению - в октябре дачники все равно работают на огородах. Например, сажают зелень, цветы, лук, деревья и чеснок под зиму.

Согласно Лунному календарю, новолуние у нас ожидается 14 октября, а полнолуние - 28 числа. А это значит, что самыми плодородными датами в октябре 2023 года стали 11 и 12, а также 16 и 17.

Последние даты считаются наиболее благоприятными, так как Луна будет расти в плодородном знаке зодиака Скорпионе. На эти дни надо обратить особое внимание.

Также не стоит недооценивать 25 октября, так как Луна снова растет, но уже в другом плодородном знаке Рыбы. И не запрещаются посадки 29 и 30 октября, когда Луна будет в Тельце.

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