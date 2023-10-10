Нагар на днище сковородки разъелся и стек темной водичкой: помог народный метод «два стакана»

Нагар на сковородках легко отходит благодаря народному методу «два стакана». В нем используются доступные средства, которые есть у каждого в доме.

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В большую кастрюлю, бак или ведро налейте 5 литров воды. Растворите в ней 1 стакан картофельного крахмала и 1 стакан сухого хозяйственного или дегтярного мыла. Погрузите в раствор проблемную сковороду и поставьте на плиту, включите средний огонь.

Кипятите в течение 1 часа. Нагар станет мягким и начнет сам отходить от стенок сковороды темной водичкой. Вам нужно будет только немного помочь металлической щеткой. Все отслоится запросто!

При необходимости (если не все отошло) после чистки прокипятите посуду еще 7 минут в готовом составе и закончите процесс.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»