Две чайные ложки удобрения, и дохлая герань расправит крылья - покроется пышными шапками на долго

Цветение герани можно сохранить на долго, если угостить растение живительным бальзамом. Речь идет о двух подкормках, которые дополняют друг друга. Результат наступит уже через 10 дней.

Бешеное цветение поможет запустить витамин группы В1 - «Тиамин». Средство помогает растениям усваивать углеводы в качестве источника энергии, а также способствует усвоению фосфора и развитию корней.

Растение становится более устойчивым к пересадкам и другим стрессам.

Разведите одну ампулу (одна чайная ложка) в одном литре воды и полейте под корни.

Второе удобрение - «Аминосил универсальный». В нем содержатся азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо, цинк и медь. Подкормка укрепляет корневую систему и формирует естественный иммунитет.

Одну чайную ложку надо развести в одном литре воды и также полить растения.

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