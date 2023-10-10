Метод стирки «8 ложек соли» — самый любимый теперь: вещи хрустят от чистоты, будто только купили

Обязательно попробуйте так постирать свои вещи, вы поразитесь, какими чистыми и ухоженными они могут быть.

Даже самое застиранное белье станет выглядеть так, будто вы только что принесли его из магазина.

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В этом способе используется соль и лимонная кислота, которые вместе дают потрясающий очищающий эффект. С ними уходят пятна любого происхождения и давности, серость испаряется.

В литре воды нужно растворить 8 столовых ложек соли, 1 столовую ложку лимонной кислоты, 1 столовую ложку бальзама для волос.

Используйте этот состав в машинной стирке, выливая нужное количество в отсек для кондиционера. Порошка насыпайте как обычно.

Источник: дзен-канал: «Просто и интересно»