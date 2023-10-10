Топ-5 самого вкусного растворимого кофе: вареный даже не хочется — такой аромат

Эксперты «МаркиКачества» составили топ-5 марок растворимого кофе, который продается в российских магазинах.

Исследователи хотели понять, может ли растворимый напиток конкурировать с вареным по вкусу и аромату.

Они пришли к выводу, что данная ниша имеет немало достойных наименований, которые отличаются качеством и консистенцией.

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На первое место эксперты поставили растворимый кофе Gevalia original производства Швеции. Они заметили, что напиток практически не отличить от вареного по аромату.

На втором месте оказался растворимый кофе Bushido Kodo, который изготавливают в Швейцарии, его отметили за мягкий и сбалансированный вкус.

Третье место получил напиток Carte Noire Original из Франции, его оценили за насыщенность.

Четвертую позицию занял растворимый кофе Egoiste Velvet из Швейцарии, он показался экспертам идеальным в сочетании со сливками или молоком.

Замкнул пятерку лидеров кофе Cafe Esmeralda (производство — Колумбия), напиток стал одним из лучших в своем сегменте за натуральность вкуса.

Источник: markakachestva.ru.