Пыль теперь не оседает на шкафы: трюк с дешевым средством для стирки

Никогда не вытирать пыль со шкафов - мечта каждой хозяйки. Однако она вполне может стать реальностью, если вы совершите простой трюк с кондиционером для белья.
Можно для этой цели использовать самый дешевый, это не имеет значения.
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Для начала сделайте уборку в доме, как обычно, протерев влажной тряпочкой поверхности от пыли.
Далее смочите тряпку в кондиционере и протрите вымытые поверхности, потом натрите сухой тряпкой.
Таким образом на шкафах вы создадите отталкивающий пыль слой, уборка вам не понадобится долго.
Источник: Telegram-канал «Горничная».