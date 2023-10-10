Пыль теперь не оседает на шкафы: трюк с дешевым средством для стирки

Никогда не вытирать пыль со шкафов - мечта каждой хозяйки. Однако она вполне может стать реальностью, если вы совершите простой трюк с кондиционером для белья.

Можно для этой цели использовать самый дешевый, это не имеет значения.

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Для начала сделайте уборку в доме, как обычно, протерев влажной тряпочкой поверхности от пыли.

Далее смочите тряпку в кондиционере и протрите вымытые поверхности, потом натрите сухой тряпкой.

Таким образом на шкафах вы создадите отталкивающий пыль слой, уборка вам не понадобится долго.

Источник: Telegram-канал «Горничная».