Подсыпали молотый кофе в цветы после использования: в восторге от растений, прут как на дрожжах

Немногие знают, что использованный молотый кофе - это отличное удобрение для комнатных и садовых растений. Не стоит выбрасывать его, лучше пустите в дело и ваши цветы, а также садовые культуры отблагодарят вас пышностью, цветением и красотой.

Гуща от кофе богата азотом, калием и фосфором, так необходимыми для нормального развития растений.

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Подсыпайте гущу в почву на глубину в 2 сантиметра или смешивайте с грунтом. Кофе будет постепенно отдавать свои полезные вещества растениям.

Источник: wiki-dacha.ru