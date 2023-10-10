Как легко нарезать сыр одинаковыми ломтиками: все ровные, тонкие, красивые — справится даже ребенок

Не нужно быть шеф-поваром, чтобы уметь красиво нарезать сыр ровными тонкими ломтиками.

С этой задачей на самом деле может легко справиться каждый человек, даже тот, кто в принципе никогда не умел делать что-то аккуратно.

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Просто для этой цели мы будем использовать не нож, а овощечистку. Удобнее всего это делать вертикальным инструментом, а не горизонтальным.

Положите брусочек сыра на стол и водите овощечисткой по его более узкой стороне так, будто вы чистите картофель. Здесь мы вместо кожуры будем снимать тонкие слои сыра. Они получатся идеально тонкими и ровными!

Источник: YouTube-канал Serega Dnestr