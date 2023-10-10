Сода плюс копеечное аптечное средство: одним движением убираем нагар с кастрюли

Если в кастрюле подгорела пища, ее легко удалить при помощи соды и дешевенького аптечного средства. Вы удивитесь, как легко отойдут наслоения, которые, казалось бы, присохли ко дну посуды навечно.
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Приготовьте пасту из ингредиентов, которые найдутся у любой хозяйки в доме. Смешайте 1/4 стакана соды, 2 столовой ложки перекиси водорода и 1/2 столовой ложки моющего средства для посуды.
Получившуюся кашицу нанесите на нагар и оставьте на 30-60 минут для воздействия, в зависимости от степени проблемы.
Ну а после легко смойте все губкой. Нагар сам будет отслаиваться!
Источник: дзен-канал «Уютный дом»