Когда доллар будет стоить 85 рублей: реальные цифры с опорой

В понедельник, 9 октября, доллар дорожал до 102,35 рубля — максимума с марта 2022 года.

Позже он упал до 99,32 рубля, но особого оптимизма это экспертам не внушает. На рынке по-прежнему ощущается дефицит иностранной валюты, а это значит, что особых причин для его падения нет.

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Финансовый аналитик Александр Джиоев из УК «Альфа-Капитал» полагает, что доллар все-таки способен опуститься в этом году ниже 90 рублей.

«Поддержку рублю могут оказать как ввод в действие программы трансфертов нефтяникам, так и некоторые послабления в ограничении на экспортную поставку нефтепродуктов. В том случае, если меры сработают, доллар сможет отступить в область 85 рублей», — прокомментировал эксперт.

Но на данный момент, увы, предпосылок для существенного укрепления рубля нет.

Источник: 1prime.ru