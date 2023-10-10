Ковры пылесосим с содой: еще никогда не были такими чистыми — легкий трюк

Ковры даже при аккуратном использовании рано или поздно покрываются серым налетом и приобретают неприятный запах, особенно это заметно на светлых изделиях.

Спасти от этих бытовых проблем может обычная пищевая сода, которая является отличным очистителем, великолепно дезодорирует и убивает микробы, а также микроорганизмы.

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Самый простой способ чистки - рассыпать на ковер соду, побрызгать на нее водой из пульверизатора, оставить, пока порошок не высохнет, после чего пропылесосить.

Ковер станет заметно чище, неприятный запах исчезнет.

Источник: bolshoyvopros.ru