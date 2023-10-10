Раскрыт справедливый курс рубля: серьезно отличается от действительности

Октябрь преподнес новые сюрпризы на финансовом рынке. Доллар закрепился на несколько дней выше психологической отметки в 100 рублей, чего не наблюдалось очень давно. между тем, экономисты просчитали, каким должен быть на самом деле курс «зеленого» относительно отечественной валюты, и цифра весьма удивляет. Это 33 рубля.

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Экономисты сравнили паритет покупательской способности граждан разных стран через стоимость бигмака. То есть, при расчете учитывается, сколько денег нужно на покупку набора продуктов, который представлен во всех странах. И исходя из стоимости комбо-обеда, выяснилось, что рубль оказался едва ли не самой недооцененной валютой, пишет mk.ru.

В 2022 году рубль был недооценен относительно доллара на 65, 4% и должен бы стоить 26,79 рубля.