Взяли яблоки, корицу, масло - получился божественный десерт: так фрукты вы еще не готовили

Осень – изобильное время, после сбора урожая столы ломятся от сезонных овощей и фруктов, а хозяйки ломают голову, что еще приготовить такого вкусненького, чтобы разнообразить рацион. Можно запечь яблоки с корицей в духовке, это невероятно ароматно и очень вкусно, десерт выходит божественным.

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На 4 порции понадобится 4 крупных яблока, 4 ст. л. сливочного масла, 100 г коричневого сахара, 2 ч. л. молотой корицы.

Разогреть духовку до 180 градусов, с чистых яблок срезать верх и достать сердцевинку, сформировав этакий бочонок. Внутрь фрукта поместить масло, сахар и корицу, накрыть срезанной верхушкой и поместить яблоки в духовку. Выпекать полчаса, достать и насладиться ароматом и вкусом осеннего десерта.

По материалам сайта Belnovosti