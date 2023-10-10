Под углом, с отступом: вот как обрезать розы по осени — будут пышнее и роскошнее следующим летом

Обрезка роз по осени — обязательный этап подготовки не только к зиме, но и на следующее лето. Если не пропустить его, то можно добиться обновления цветущих кустарников и их пышности. Главное, что следует учитывать, это как именно надо сделать срез и на сколько обрезать.

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Для начала надо понять, какие стебли отстригать. Это сухие, слабые и больные ветки, а также отцветшие бутоны. Затем прореживается центр куста.

Однако, нюанс в том, как именно делается обрезка — важно соблюсти наклон в 45 градусов, и срез должен быть гладким, ровненьким и без сучков. При наличии почки надо сделать отступ вверх на 5 мм.

По материалам сайта Izvmor