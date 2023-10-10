Стирать при 30 или 40 градусах – заблуждение: теперь делаем только так

Немало хозяек перед загрузкой стиральной машинки отказываются смотреть на этикетку и просто жмут на режим с 30-40-градусной температурой воды. Считается, что эта процедура универсальная и подходит всем вещам. Но это огромное заблуждение.

Специалисты не советуют стирать постоянно в одном этом режиме. Поскольку у каждой вещи свои условия по уходу, и их стоит соблюдать. Иначе можно испортить не только ткань, но и машинку.

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К примеру, деликатные ткани в 30-40 градусах могут сильно пострадать, эта вода может оказаться горячей для нежных вещей. Лучше тщательно подбирать уход.

Как и для постельного белья. И полотенец, которые тоже нуждаются в дезинфекции. Им не подойдет 30-40-градусная вода, этого будет мало, эффект от стирки окажется нулевым. Лучше выбирать 60 градусов.

По материалам сайта Belnovosti