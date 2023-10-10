Перекопали огород, раскидали это по грядкам: ни копейки не потратили, а участок подкормили – урожай будет рекордным

О следующем дачном сезоне садоводы заботятся уже сегодня, пока холода не накрыли землю. Финальный этап – перекопка почвы. И если посыпать ее опавшими листьями, то можно здорово подкормить грядки и обеспечить основу для богатого урожая будущим летом.

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Однако, есть пара нюансов. Листву надо брать только с тех деревьев, которые обрабатывались от болезней и вредителей в сезоне.

После того, как листва раскидана, разбрасывают аммиачную селитру. Она поможет ускорить разложение, почва от этого только выиграет.

По материалам сайта Belnovosti