Вареники теперь готовим за 10 минут: секрет в тесте – быстро и божественно вкусно!

В современном ритме жизни трудно найти время для того, что прежде казалось повседневным и несложным. Пельмени дома уже мало кто стряпает, да и вареники собственного приготовления на столе стали редкостью.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Предлагаем вспомнить рецепт вареников на скорую руку, которые еще называют ленивыми – за простоту и скорость приготовления. Они с творогом и придутся по вкусу и большим,и маленьким гурманам.

Потребуется:

200 гр творога;

1 яйцо;

5-6 ст. л. муки;

1/3 ч. л. соли;

1 ст. л. сахара;

20 гр сливочного масла.

Творог с яйцом, сахаром и солью размять в миске, перемешать, всыпать муку и замесить тесто. Скатать и нарезать сочни, но не выкатывать скалкой, а оставить пухлыми галушками. В кипящую воду опустить, довести до кипения и выкладывать на блюдо. Со сметанкой будет объедение!

По материалам сайта Belnovosti