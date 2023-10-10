Вареники теперь готовим за 10 минут: секрет в тесте – быстро и божественно вкусно!

В современном ритме жизни трудно найти время для того, что прежде казалось повседневным и несложным. Пельмени дома уже мало кто стряпает, да и вареники собственного приготовления на столе стали редкостью.
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Предлагаем вспомнить рецепт вареников на скорую руку, которые еще называют ленивыми – за простоту и скорость приготовления. Они с творогом и придутся по вкусу и большим,и маленьким гурманам.
Потребуется:
200 гр творога;
1 яйцо;
5-6 ст. л. муки;
1/3 ч. л. соли;
1 ст. л. сахара;
20 гр сливочного масла.
Творог с яйцом, сахаром и солью размять в миске, перемешать, всыпать муку и замесить тесто. Скатать и нарезать сочни, но не выкатывать скалкой, а оставить пухлыми галушками. В кипящую воду опустить, довести до кипения и выкладывать на блюдо. Со сметанкой будет объедение!
По материалам сайта Belnovosti