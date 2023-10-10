Как правильно собирать и хранить капусту: многие по незнанию лишаются урожая, а надо просто подвешивать

Садоводы продолжают убирать огород, и на очереди капуста. Любимый россиянами овощ правильно с грядки не срезать, а выкапывать с корнем. После чего его начинают готовить к хранению, если есть цель надолго сберечь кочаны свежими.

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Для хранения откладывают только целые кочаны, не треснувшие и непопорченные. При этом, верхние листья ни в коем случае не убирают, а оставляют. Сначала капусту просушивают в хорошо вентилируемом помещении.

Важно оставить корень вилка, и если подвесить за него кочан, то капуста будет лучше храниться. Но если важно отрезать кочерыжку, то отступают 5-7 см корня.

Для лучшего и надежного хранения кочаны заворачивают в плотную бумагу, складывают в ящики и оставляют в сухом и прохладном месте с температурой воздуха 0-1 градус Цельсия. И так овощ будет храниться до 2,5 месяцев.

По материалам сайта Belnovosti