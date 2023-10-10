Октябрьская посыпка для смородины сотворит чудо: подкормили и следующим летом ягоду ведрами снимаем с куста

По прихода холодов дачники спешат подготовить огород к зимовке, а также заложить основу для будущего благодатного сезона. И вносят осенние подкормки, удобряя не только почву, но и точечно растения и кустарники.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Вслед за клубникой подкармливают и смородину, чтобы дала крупные и сладкие плоды следующим летом. В настоящее время смородине необходим калий и фосфор. И чтобы обеспечить ими ягоду, под куст насыпают обычную смесь из крахмала и извести, которые богаты этими элементами.

Более того, известь обеспечивает создание подкисленного рН в почве, благодаря которому смородина лучше усваивает полезные вещества. Берут 300 г крахмала и 1 кг извести, хорошенько перемешивают, по 1 ст. ложке сыплют под куст. После этого землю покрывают перегноем и тщательно поливают простой водой.

По материалам сайта Belnovosti