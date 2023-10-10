Все это делали неправильно: как нужно варить куриную грудку — мясо будет сочным и нежным

Курица является полезным мясом, легким и даже диетическим. Спортсмены часто варят себе куриную грудку, чтобы поужинать или пообедать. Однако если не знать нюансов, то она получается сухая и невкусная. Оказалось, что важно правильно варить куриное филе. Опытные кулинары объяснили, какие ошибки нельзя совершать на каждом этапе от разморозки до времени варки.
Отмечается, что изначально важно правильно выбрать филе. Самое идеально будет практически без жира и бехз хрящей. Такое филе придаст бульону насыщенность, а мясу — нежность. К слову, мыть куриное мясо не нужно, так как все бактерии погибнут во время приготовления.
А вот во время варки курицы очень важно следить за временем. Нужно учесть размер грудки и наличие кости. Эксперты пояснили, что после того, как вода с филе закипит, необходимо подождать всего несколько минут и потом готовить мясо под крышкой при выключенном огне.
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Таким образом, маленькое филе грудки (100-150 граммов) кипятить не надо, кусочки до 200 граммов — варить при кипящей воде не более минуты, куски до 300 граммов — не более 3 минут, грудку на кости (до 700 граммов) — не дольше 6 минут.
А если мясо было заморожено, то его всегда следует сначала разморозить. Если полениться и бросить в кастрюлю ледяной кусок филе, то он станет жестким и потеряет вкусовые качества, сообщает «ГастрономЪ».