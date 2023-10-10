Все это делали неправильно: как нужно варить куриную грудку — мясо будет сочным и нежным

Отмечается, что изначально важно правильно выбрать филе. Самое идеально будет практически без жира и бехз хрящей. Такое филе придаст бульону насыщенность, а мясу — нежность. К слову, мыть куриное мясо не нужно, так как все бактерии погибнут во время приготовления.

А вот во время варки курицы очень важно следить за временем. Нужно учесть размер грудки и наличие кости. Эксперты пояснили, что после того, как вода с филе закипит, необходимо подождать всего несколько минут и потом готовить мясо под крышкой при выключенном огне.

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Таким образом, маленькое филе грудки (100-150 граммов) кипятить не надо, кусочки до 200 граммов — варить при кипящей воде не более минуты, куски до 300 граммов — не более 3 минут, грудку на кости (до 700 граммов) — не дольше 6 минут.

А если мясо было заморожено, то его всегда следует сначала разморозить. Если полениться и бросить в кастрюлю ледяной кусок филе, то он станет жестким и потеряет вкусовые качества, сообщает «ГастрономЪ».