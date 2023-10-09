Индексация сразу на 16 тысяч рублей: в России объявили о повышении пособия на детей

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Отмечается, что сумма страховых пособий по уходу для родителей повысится с 33 до 49 тысяч рублей. А уже в 2025 году размер пособия станет еще больше — 66 тысяч рублей, передает «ФедералПресс».

Добавим, что пособие по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40% от среднего заработка мамы. Таким образом ежемесячная сумма выплаты ровна от 8,5 тысяч рублей до 33,2 тысячи рублей. Деньги могут получать те родители, которые имели официальный заработок в течение 1,5 лет.