Индексация сразу на 16 тысяч рублей: в России объявили о повышении пособия на детей

В России существуют разные выплаты. Многие положены семьям с детьми. Эксперты рассказали, что в 2024 году будут повышены многие важные выплаты для россиян. К примеру, пособие по уходу за ребенком вырастет сразу на 16 тысяч рублей.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Отмечается, что сумма страховых пособий по уходу для родителей повысится с 33 до 49 тысяч рублей. А уже в 2025 году размер пособия станет еще больше — 66 тысяч рублей, передает «ФедералПресс».
Добавим, что пособие по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40% от среднего заработка мамы. Таким образом ежемесячная сумма выплаты ровна от 8,5 тысяч рублей до 33,2 тысячи рублей. Деньги могут получать те родители, которые имели официальный заработок в течение 1,5 лет.