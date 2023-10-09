Как прогнать мышей и прочих грызунов из дачного домика: метод «Ароматная тряпка» — работает безотказно

Одолели мыши и крысы? Не спешите травить грызунов. Есть более гуманный способ прогнать живность из своего дачного домика.

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Речь идет о методе «Ароматная тряпка». Если все сделать так, как написано в данной инструкции, вредители быстро покинут помещение и больше никогда не вернутся.

Все просто. Купите в аптеке мазь Вишневского. Пропитайте препаратом ненужные тряпки и разложите их по темным углам. Там, где любят проводить время мыши.

Результат не заставит себя долго ждать. Грызуны не вынесут этого аромата и уже через сутки отправятся на поиски нового пристанища.

Источник: novochag.ru