Названо идеальное количество соли для квашения капусты: ни граммом больше, иначе ничего не получится

Наступило время уборки белокочанной капусты. Поэтому хозяйки спешно готовят бочки и кадки для квашения этого полезного овоща. Тоже планируете сделать заготовки на зиму? Тогда внимательно изучите данную инструкцию.

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В этом деле крайне важно угадать с количеством соли. Недостаток или излишек этой специи может негативно повлиять на процесс ферментации. А без нее квашеная капуста не получится.

Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно четко придерживаться классических пропорций. На килограмм сырья необходимо брать около 25 граммов соли. Это примерно одна столовая ложка.

Важно! Для квашения нельзя использовать соль с разными добавками. Например, специя, обогащенная йодом, точно не подойдет. Адыгейская соль тоже под запретом. Поэтому, чтобы не ошибиться, покупайте обычный поваренный продукт.

Источник: издание belnovosti.by.