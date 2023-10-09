Как восстановить почву после уборки овощей — без навоза: разбросайте по участку дешевый порошок

Как правило, после уборки урожая почва выглядит усталой. Потому что овощные культуры вытягивают из земли все полезные элементы. Конечно, такой участок нуждается в отдыхе. Но что делать, если вы планируете его использовать уже в новом сезоне? Ответ прост: внесите удобрения до наступления зимы. К весне земля восстановится, и можно будет сажать на ней все что душе угодно.

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Многие дачники по старинке удобряют почву навозом. Но, как выяснилось, это не самое лучшее решение. Во-первых, он стоит дорого. А во-вторых, вносить навоз достаточно трудно.

Агроном Елена Раченко отметила, что для восстановления плодородного слоя можно использовать доломитовую муку. По словам эксперта, эта подкормка идеально подходит для огорода. А вот деревьям и кустарникам ее лучше не давать.

Инструкция простая. Разбросайте препарат по опустевшим грядкам и взрыхлите верхний слой. На каждый квадратный метр участка нужно брать около 100 граммов питательного порошка.

Источник: gorodovoy.ru