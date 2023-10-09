Синоптик Шувалов предупредил о резком развороте погоды в Москве: что ждет жителей столицы

По словам специалиста, в ночь с 10 октября и в ночь на 11 октября ожидаются заморозки, а днем воздух прогреется только до 4–6 градусов тепла. Однако уже с 11 октября погода начнет меняться.

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С середины дня начинается разворот, заверил синоптик. Из-за юго-западных потоков ожидается потепление. Ночь на 12 октября пройдет без заморозков, а днем температура воздуха будет около 14–15 градусов в Москве и до 12–14 по области, пишет «Лента.ру».

Также ожидается дождь и юго-западный ветер с усилением до 18 метров в секунду. Шувалов подчеркнул, что теплая погода сохранится с небольшими колебаниями до выходных. В воскресенье, 15 октября, температура воздуха может прогреться до 15–17 градусов, но будут идти небольшие дожди.