Слаще и крупнее «Бычьего сердца»: дачникам рассказали о сорте томатов, который потеснил короля грядок

Мечтаете вырастить крупные томаты в будущем сезоне? Тогда запаситесь семенами сорта под названием «Подавленное сердце».

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Он похож на всем известное «Бычье сердце». Но в отличие, от короля грядок, менее чувствителен к перепадам температур. Этот чудесный сорт можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте.

Плоды растут очень крупные, по 200 граммов каждый. Мякоть «Подавленного сердца» окрашена в розовый цвет, сладкая и сочная.

Томаты этого сорта подходят для приготовления салатов и употребления в свежем виде.

Источник: Дзен-канал «Дачница Подмосковья»