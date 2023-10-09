Эти сорта роз названы лучшими: пышно цветут все лето, а ухода не требуют — превращают дачу в райский сад

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Это всеми любимая «Роза Аспирин» (не лекарство, но названа в его честь), сорт «Четыре сезона» и «Фейри». Они многие годы верой и правдой радуют садоводов долгим цветением, завидным здоровьем и хорошей зимостойкостью», – отметила эксперт.

Также она добавила, что при правильной посадке эти цветы образуют прелестные густоцветущие куртины. Главный плюс, что они не требуют сильного ухода. Перечисленные сорта не надо укрывать на зиму. Главное осенью провести обычную обрезку, пишет портал «А теперь внимание!».