Можно ли есть шоколадные конфеты, если они покрылись белым налетом: однозначный ответ эксперта

На шоколадных конфетах и плитках нередко появляется белый налет. Выглядит он, скажем прямо, не очень аппетитно. Поэтому многие гурманы с подозрением относятся к таким кондитерским изделиям. Но, как выяснилось, зря! На самом деле такой дефект является своеобразным показателем высокого качества товара.

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По словам преподавателя кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий «Росбиотеха» Инги Беляевой, налет образуется из-за неправильного хранения сладостей. Происходит перекристаллизации масла какао. И, как следствие, меняется внешний вид изделий.

Но это не значит, что шоколад испорчен. Он абсолютно безопасен для здоровья. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, знайте: перед вами действительно настоящий продукт. Так как суррогаты, в отличие от натурального лакомства, не теряют товарный вид ни при каких условиях.

Источник: life.ru