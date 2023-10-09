Эти приправы категорически нельзя класть в борщ: испортите блюдо — об этом знают единицы

«В борщ не стоит класть какие-то яркие приправы, которые не сочетаются со свеклой. Допустим, если мы положим болгарский перец, то он на себя сразу все перетянет. Он не подчеркнет свеклу, а наоборот своим ароматом забьет весь вкус.

Не стоит класть никакие приправы, которые не связаны с борщом. Это хмели-сунели, всякие индийские приправы, карри. Народ любит непонятно что наложить. Все, что нужно класть в борщ, это душистый горошек, лавровый лист, соль и перец» – пояснила эксперт. А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Она также предупредила, что для сохранения красивого цвета бульона надо добавлять немножко лимонной кислоты или лимонного сока. Это необходимо сделать одновременно с закладкой свеклы.

При этом добавить картофель и сварить нужно до того, как в кастрюлю отправится лимонная кислота. Иначе он будет не разваренный, пишет портал «А теперь внимание!».