Как мыть окрашенные волосы, чтобы цвет не потускнел: сделайте так — локоны будут яркими даже через месяц

Устали обновлять оттенок каждые две недели? И не нужно! Оказывается, есть способ сохранить яркий цвет окрашенных волос до следующего посещения салона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Пряди будут сочными минимум один месяц. Но для этого нужно соблюдать определенные правила. Как именно нужно ухаживать за шевелюрой, рассказал творческий партнер L'Oréal Professionnel Алексей Нагорский.

В первую очередь специалист рекомендует пользоваться шампунем и прочими косметическими средствами с пометкой save color.

Кроме этого, очень важно воздержаться от мытья головы в первые двое суток после процедуры окрашивания. Так как в это время происходит процесс стабилизации пигмента.

В дальнейшем нужно придерживаться такой схемы. В первую неделю, помимо шампуня для окрашенных волос, настоятельно рекомендуется использовать смываемые уходовые средства и термозащиту.

Со второй недели стоит добавить маску для окрашенных локонов с содержанием фиксаторов цвета.

Началась третья неделя? Замените маску на пигментированные средства для окрашенных волос. А в остальном действуйте как в первую семидневку.

К четвертой неделе у вас уже будут видны отросшие корни. Их можно замаскировать с помощью специального спрея. А что касается ухода, то помимо средств для окрашенных локонов нужно использовать питающие и увлажняющие составы.

Источник: marieclaire.ru