Универсальная подкормка для всех растений: готовим из мусора, льем под корень — цветет даже сухая палка

Чтобы комнатные растения пышно цвели и выглядели здоровыми, их нужно регулярно подкармливать, а также обрабатывать препаратами от болезней и вредителей. В общем, дел много. Можно легко запутаться, когда и какую процедуру проводить.

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Хорошие новости! Теперь не нужно вести дневник подкормок. Оказывается, есть универсальное средство, которое поможет избавить вас от всех проблем разом. И самое главное — оно не стоит ни рубля.

Рецепт простой. Залейте кожуру одного граната литром кипятка и оставьте настаиваться в течение 2–3 дней. По прошествии времени извлеките корки и внесите подкормку методом полива.