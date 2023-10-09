В Роскачестве назвали лучших производителей сметаны: натуральная и полезная — берите только ее

Зачастую в магазине можно растеряться от большого количества представленного товара. Так можно найти больше 20 марок сметаны на прилавках. Эксперты Роскачества повторно исследовали этот продукт. По итогам анализа специалисты были приятно удивлены.Оказалось, что некоторые производители провели дополнительную работу по улучшению качества продукта.