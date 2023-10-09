Как отучить кота драть стены и мебель: распылите этот состав — питомец сразу исправится

Кот точит когти о мебель, и вы не знаете, что с этим делать? Тогда этот совет вас здорово выручит. Разговаривать с питомцем без толку. Вряд ли он вас поймет. Нужны более действенные меры.

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Чтобы отучить кота драть стены, ветеринар Иван Пушилин советует обратить особое внимание на состояние когтей вашего питомца.

В дикой природе кошки постоянно лазают по деревьям, и в таких условиях ногтевая пластина обновляются естественным образом. В квартире же у животных нет такой возможности, поэтому когти нужно регулярно стричь и подпиливать.

Кроме того, необходимо купить когтеточку. Уже есть, но кот ее игнорирует? Тогда приготовьте настой кошачьей мяты и щедро распылите его на это приспособление. Вот увидите: после такой обработки ни один котик не устоит. Питомец напрочь забудет о стенах, диванах и прочей мебели.

Источник: rbclife.ru