Главный хит осени 2023 года: теперь в моде такое окрашивание волос — смотрите фото

В последнее время наметилась мода на все натуральное. Изменения коснулись даже цвета волос. Хорошие новости для блондинок. Больше не нужно жечь локоны, чтобы добиться холодного оттенка. Теперь в тренде так называемый медовый блонд.

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Этот цвет является более универсальным, нежели безупречно белый. Медовые блики можно добавлять на темные пряди или разбавить ими светлые локоны. Все зависит от вашего типажа и личных предпочтений.