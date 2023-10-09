Главный хит осени 2023 года: теперь в моде такое окрашивание волос — смотрите фото

В последнее время наметилась мода на все натуральное. Изменения коснулись даже цвета волос. Хорошие новости для блондинок. Больше не нужно жечь локоны, чтобы добиться холодного оттенка. Теперь в тренде так называемый медовый блонд.
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Этот цвет является более универсальным, нежели безупречно белый. Медовые блики можно добавлять на темные пряди или разбавить ими светлые локоны. Все зависит от вашего типажа и личных предпочтений.
Медовый блонд. Фото: freepik.com / lookstudio
Любой вариант будет смотреться актуально. Волосы при этом станут выглядеть более здоровыми и густыми. Что тоже является несомненным плюсом.
Ухаживать за медовым блондом легко. Чтобы ваша шевелюра выглядела безупречно, нужно использовать мягкие моющие средства и специальные маски для волос.
Источник: marieclaire.ru