Доллар установил рекорд на Мосбирже: случилось сильное падение рубля

В последние два года курсы валют очень часто преподносят сюрпризы. Сначала рубль демонстрировал рост и впервые за долгое время доллар стал стоить 60 рублей. Однако в последние месяцы российская валюта стала ослабевать. И в конце лета уже превышала отметку 100 рублей за доллар. А 9 октября был поставлен новый рекорд этого года.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
В ходе торгов курс доллара превысил отметку 102 рубля. Таких показателей на нашей бирже не было с 23 марта 2022 года.
Евро тоже бьет рекорды. 9 октября, по данным на 14:27 по московскому времени, курс европейской валюты на Мосбирже составил 107,41 рубль.