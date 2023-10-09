Доллар установил рекорд на Мосбирже: случилось сильное падение рубля

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В ходе торгов курс доллара превысил отметку 102 рубля. Таких показателей на нашей бирже не было с 23 марта 2022 года.

Евро тоже бьет рекорды. 9 октября, по данным на 14:27 по московскому времени, курс европейской валюты на Мосбирже составил 107,41 рубль.