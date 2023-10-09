Как решить проблему с конденсатом на пластиковых окнах: просто поверните ручку под правильным углом

В холодное время года пластиковые окна начинают потеть. Конденсат образуется из-за большого перепада температур внутри и снаружи помещения. Оставлять проблему без внимания нельзя ни в коем случае. Так как повышенная влажность может привести к образованию грибка и плесени в квартире.

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Но это не значит, что вам придется постоянно протирать стекла тряпкой. Все гораздо проще. Оказывается, у пластиковых окон есть режим микропроветривания. Достаточно перевести створку в правильное положение, и капельки воды исчезнут через несколько минут.

Инструкция такая. Возьмитесь за ручку окна и поверните ее на 45 градусов вверх. На этом все. Теперь створка в нужном положении. Если приложить руку, можно почувствовать, как поток воздуха поступает в комнату. Таких мер будет вполне достаточно, чтобы предотвратить появление конденсата.

Источник: портал Gazeta