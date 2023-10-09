Накопите 100 тысяч рублей — даже не заметите: простой способ откладывать деньги методом «хвостиков»

Всего-навсего после каждой покупки надо отправлять в копилку определенную сумму, округляя количество оставшихся на счету денег. Для примера, если после визита в магазин осталось 12 567 рублей, то тут есть сразу три варианта «хвостика».

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Так, можно округлить сумму до 10 тысяч рублей, тогда «хвостик» будет 2 567 рублей. А если оставлять 12 тысяч рублей, то в копилку отправятся 567 рублей. Также если приберечь на расходы 12 500 рублей, то в отложенные деньги пойдут 67 рублей.

Отмечается, что деньги, которые хочется отложить, лучше складывать в копилку наличными или переводить на отдельную карту.