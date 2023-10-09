Накопите 100 тысяч рублей — даже не заметите: простой способ откладывать деньги методом «хвостиков»

Многие хотят накопить на поездку или дорогой наряд, но деньги мгновенно уходят на необходимые расходы. Однако нужно иметь финансовую подушку безопасности на черный день. Эксперты нашли способ, как все же накопить сумму и при этом не затягивать пояса. Этот хитрый способ называется «хвостики». Если ему следовать, то можно скопить 100 тысяч и больше без усилий.
Всего-навсего после каждой покупки надо отправлять в копилку определенную сумму, округляя количество оставшихся на счету денег. Для примера, если после визита в магазин осталось 12 567 рублей, то тут есть сразу три варианта «хвостика».
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Так, можно округлить сумму до 10 тысяч рублей, тогда «хвостик» будет 2 567 рублей. А если оставлять 12 тысяч рублей, то в копилку отправятся 567 рублей. Также если приберечь на расходы 12 500 рублей, то в отложенные деньги пойдут 67 рублей.
Отмечается, что деньги, которые хочется отложить, лучше складывать в копилку наличными или переводить на отдельную карту.
«Копить деньги методом "хвостов" можно по-разному: обнуляя "хвост" у суммы ежедневно перед сном, обрубая "хвостик" после каждого похода в супермаркет или отделяя денежки раз в неделю по выходным», — сообщает Дзен-канал «Три тыщи до зарплаты».