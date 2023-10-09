Лучше подождать до весны: в этих регионах России не нужно перекапывать огород осенью

Все еще перекапываете огород дважды в год? Тогда эта информация будет вам полезна. Оказывается, в некоторых регионах это вовсе ни к чему. Внимательно присмотритесь к почве на своем участке. Возможно, вы много лет зря тратите время.

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Процедуру можно отложить до весны, если в вашей местности легкий песчаный грунт. Такая земля не нуждается в дополнительной перекопке.

Кроме того, следует ориентироваться на климат в регионе. Если большую часть времени стоит засуха, можете смело отменить осенние упражнения с лопатой.

А вот в тех частях страны, где выпадает большое количество осадков, осенняя перекопка нужна. Так как из-за дождей верхний слой почвы уплотняется и, как следствие, становится очень твердым.

Источник: tut-news.ru