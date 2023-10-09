Даже к «убитой» сковородке из СССР ничего не пригорит с трюком «щепотка соли»: эффект тефлона

Ни картошка, ни котлеты никогда не пригорят к сковороде, если воспользоваться методом «щепотка соли».

Даже самая «убитая» посуда доисторического периода начнет работать как антипригарная, если воспользуетесь данным лайфхаком.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Все, что нужно сделать, это нагреть сковороду, бросить на нее щепотку соли, распределив ее равномерно по поверхности и налить нужное количество растительного масла.

Далее готовьте все что угодно. Ничего пригорать не будет!

Источник: Telegram-канал «Опытная хозяйка»