Даже к «убитой» сковородке из СССР ничего не пригорит с трюком «щепотка соли»: эффект тефлона

Ни картошка, ни котлеты никогда не пригорят к сковороде, если воспользоваться методом «щепотка соли».
Даже самая «убитая» посуда доисторического периода начнет работать как антипригарная, если воспользуетесь данным лайфхаком.
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Все, что нужно сделать, это нагреть сковороду, бросить на нее щепотку соли, распределив ее равномерно по поверхности и налить нужное количество растительного масла.
Далее готовьте все что угодно. Ничего пригорать не будет!
Источник: Telegram-канал «Опытная хозяйка»