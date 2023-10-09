Только эти сорта роз не боятся морозов: можно даже не укрывать, просто мульчируем корни

Красная роза после дождя. Фото: Teleprogramma.pro

Какие розы можно не укрывать в зиму.

Узнать, какие розы укрывают, а какие могут перезимовать и просто так, можно и нужно еще в момент приобретения роз.

Опытные садоводы знают, что живучесть роз скорее зависит от сорта, а не от того, чем и как вы укрыли ее в зиму.

Относительно мягкую зиму легко могут перенести даже те розы, которые не считаются зимостойкими.

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Итак, эти розы можно не укрывать:

  1. парковые розы (сорта «ритаусма, «пинк Гротендорст», «Конрад Фердинанд Мейер», «Ханза», «Аделаиде Худлес», «Лавиния» и др.);
  2. видовые розы, или шиповники (разновидности «нитида», «глаука», «морщинистая» и др.);
  3. абсолютно зимостойкие сорта («Скаброза», «Сноу Пейвмент», «Йенс Мунк», «Джон Дэвис», «Ханза» и др.);
  4. некоторые гибриды роз «альба», «спинозиссима», «ругоза».

Эти розы перенесут зиму легко, но все же перед холодами нужно замульчировать им корни.

Остальные розы нужно укрыть в зиму основательно.

По материалам ogorod.ru

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