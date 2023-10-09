Только эти сорта роз не боятся морозов: можно даже не укрывать, просто мульчируем корни

Узнать, какие розы укрывают, а какие могут перезимовать и просто так, можно и нужно еще в момент приобретения роз.
Опытные садоводы знают, что живучесть роз скорее зависит от сорта, а не от того, чем и как вы укрыли ее в зиму.
Относительно мягкую зиму легко могут перенести даже те розы, которые не считаются зимостойкими.
Итак, эти розы можно не укрывать:
- парковые розы (сорта «ритаусма, «пинк Гротендорст», «Конрад Фердинанд Мейер», «Ханза», «Аделаиде Худлес», «Лавиния» и др.);
- видовые розы, или шиповники (разновидности «нитида», «глаука», «морщинистая» и др.);
- абсолютно зимостойкие сорта («Скаброза», «Сноу Пейвмент», «Йенс Мунк», «Джон Дэвис», «Ханза» и др.);
- некоторые гибриды роз «альба», «спинозиссима», «ругоза».
Эти розы перенесут зиму легко, но все же перед холодами нужно замульчировать им корни.
Остальные розы нужно укрыть в зиму основательно.
По материалам ogorod.ru