Только эти сорта роз не боятся морозов: можно даже не укрывать, просто мульчируем корни

Узнать, какие розы укрывают, а какие могут перезимовать и просто так, можно и нужно еще в момент приобретения роз.

Опытные садоводы знают, что живучесть роз скорее зависит от сорта, а не от того, чем и как вы укрыли ее в зиму.

Относительно мягкую зиму легко могут перенести даже те розы, которые не считаются зимостойкими.

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