Купив мед у пасечника или на рынке, некоторые люди позже обнаруживают пенную шапку поверх продукта. Не стоит переживать, это вовсе не признак фальсификата и какого-то выделившегося подмеса вроде крахмала.

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Белая пена на меде — этo нaтypaльнaя мeдoвaя глюкoзa, кoтopaя oбpaзyeтcя быcтpee или мeдлeннee, в зaвиcимocти oт кoличecтвa нaтypaльнoй глюкoзы и фpyктoзы в медe.

Увидев эту пенку, можете быть довольны, ведь это верный признак того, что ваш мед натуральный, сырой, живой. Его не грели перед фасовкой в банки, а значит все нужные вещества в нем сохранились в первозданном виде.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород»