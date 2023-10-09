Стирка методом «8 ложек соли» — любовь на всю жизнь: никогда вещи не были такими чистыми

Обязательно попробуйте этот способ стирки с солью, он даже с дешевым порошком работает на отлично.

Любопытно, что с ним не требуется использования кондиционера для белья. Ваши вещи на выходе станут мягкими и приятными на ощупь, неприятный запах уйдет.

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Возьмите литр воды, растворите в ней около 8 столовых ложек соли. Добавьте 1 столовую ложку лимонной кислоты, 1 столовую ложку бальзама для волос.

Перемешайте все в бутылочке, используйте этот состав в машинной стирке, выливая нужное количество в отсек для кондиционера. Порошка насыпайте как обычно.

Источник: дзен-канал: «Просто и интересно»