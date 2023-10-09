Каждую осень бросаем под смородину это удобрение: урожай стабильный — по 15 килограммов с куста

Смородина, как и многие другие культуры, нуждается в осенней подкормке. Удобрения следует внести до середины октября.

В этот период кустарник будет рад калию, фосфору и магнию. Если дать ему нужные препараты, то урожайность вырастет в разы. С одного куста можно будет снять до 15 кг крупных сладких ягод.

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Чтобы обеспечить смородину всем необходимым, нужно взять 45 граммов сульфата калия, 35 граммов суперфосфата и 25 граммов доломитовой муки.

Смесь препаратов рекомендуется рассыпать под ветками растений. После этого следует слегка взрыхлить грунт. Такого количества подкормки хватит на один взрослый куст смородины.

Источник: издание belnovosti.by