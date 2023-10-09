Какая картошка хранится лучше: красная или белая

Осень — традиционное время, когда все делают запасы. Многие стремятся запастись картошкой, да так, чтобы лежала она в погребе до самой весны и была вкусна и хороша.

Какая же картошка лучше хранится — красная или белая? На самом деле цвет картофеля на его лежкость не влияет. Но влияет на другие характеристики картофеля.

Например, в белом картофеле содержится больше крахмала. Поэтому он лучше подходит для картофельного пюре.

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