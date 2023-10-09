Какая картошка хранится лучше: красная или белая

Осень — традиционное время, когда все делают запасы. Многие стремятся запастись картошкой, да так, чтобы лежала она в погребе до самой весны и была вкусна и хороша.
Какая же картошка лучше хранится — красная или белая? На самом деле цвет картофеля на его лежкость не влияет. Но влияет на другие характеристики картофеля.
Например, в белом картофеле содержится больше крахмала. Поэтому он лучше подходит для картофельного пюре.
Зато красный и розовый картофель просто идеальны для жарки и приготовления салатов. В красном картофеле меньше крахмала и больше антиоксидантов, так что именно красный картофель хорош для диетического питания.
По материалам novochag.ru